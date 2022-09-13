Україна воює з Росією не заради переговорів, а заради перемоги – Кулеба

Україна воює з Росією не заради того, щоб сісти за стіл переговорів, а заради того, щоб перемогти, заявив в інтерв’ю «РБК-Україна» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це абсолютна налаштованість не лише на всіх щаблях української влади, але і в українському суспільстві ми теж бачимо цю зарядженість на перемогу», – наголосив він.

Окрім того, за словами Кулеби, Росія буде готова до реальних переговорів лише тоді, коли «усвідомить і змириться», що «її позиції максимально ослабли».

«Але тоді постає логічне питання: якщо на цей момент ми перебуватимемо в успішному наступі і будемо звільняти свої території, то чому нам потрібно про щось домовлятися з агресором?» – додав міністр.

Окрім того, на думку Кулеби, пропозиції Росії сісти за стіл переговорів уже неодноразово засвідчили про намір нівелювати цей діалог.

«Якщо уважно стежити за сигналами з Росії, то дійсно з певною періодичністю вони згадують слово «переговори». Потім це слово зникає, потім згадують знову. Але кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елементу, що «Росія готова говорити про виконання її вимог». І це, відповідно, нівелює саму згадку про переговори», – пояснив очільник МЗС.

12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі.

«Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – Путін чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми», – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.

Водночас 13 вересня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід відреагувати на обстріл Росією українських об’єктів інфраструктури, надавши Україні системи протиракетної та протиповітряної оборони.