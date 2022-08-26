Переговори про полонених захисників «Азовсталі» просуваються важко – Подоляк

Переговори про полонених захисників «Азовсталі» просуваються важко, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. В Офісі президента оприлюднили деталі його інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Повідомляється, що, за словами Подоляка, Україна нині веде переговори з РФ лише щодо полонених та деяких тактичних питань.

«Ми говоримо і про захисників «Азовсталі», але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду», – цитує ОПУ Подоляка.

Подоляк вважає, що в цьому процесі Червоний Хрест і ООН – «слабкі» та «мають стати активнішими».

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. Як наголошували у спільній заяві сили безпеки та оборони України, така «операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом», альтернативи на кшталт екстракшн не було, а вибір був між операцією з порятунку (згода на полон) і загибеллю на «Азовсталі».

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

На початку серпня в Росії «Азов» заборонили і визнали терористичною організацією.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.