«Трибуналами» в Маріуполі Кремль намагається зняти з себе відповідальність за загарбницьку війну – Держдеп США

Державний департамент США засуджує намір Росії влаштувати «суд» над українськими військовополоненими в Маріуполі.

«Плануючи провести так звані «трибунали» в підконтрольному Росії Маріуполі проти хоробрих захисників України, Кремль намагається зняти з себе відповідальність за загарбницьку війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні», – йдеться у заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса 24 серпня.

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Держдепартамент США вважає заплановані «показові процеси нелегітимними та знущанням над правосуддям».



«Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон, і їм повинні надаватися відповідні до цього статусу ставлення та захист відповідно до Женевських конвенцій», – наголосив речник Держдепу і закликав Москву виконувати свої зобов'язання, згідно з міжнародним правом.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. Як наголошували у спільній заяві сили безпеки та оборони України, така «операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом», альтернативи на кшталт екстракшн не було, а вибір був між операцією з порятунку (згода на полон) і загибеллю на «Азовсталі».

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

На початку серпня в Росії «Азов» заборонили і визнали терористичною організацією.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.