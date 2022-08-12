Україна закликає світову спільноту не допустити судилища над полоненими захисниками Маріуполя – заява

Україна закликає світову спільноту не допустити судилища над захисниками Маріуполя, яке анонсує російська сторона – про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.



«Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні. Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими захисниками та захисницями», – йдеться у заяві, опублікованій у фейсбуці на сторінці Міноборони України.

Київ вкотре вимагає негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки.

У заяві сил безпеки та оборони наголошується, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути усіх українських військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя.

«Тим часом, російська федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це, питання обміну полоненими є складним і чутливим», – зауважується у заяві.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. У спільній заяві наголошується, що така операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була «єдиним можливим варіантом», альтернативи на кшталт екстракшн не було, а стояв був між операцією з порятунку ( згода на полон) і загибель на «Азовсталі», насамперед тяжкопоранених.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

Нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий «суд» над українськими військовополоненими.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.

У ніч проти 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на окупованій частині Донеччини був зруйнований, за повідомленнями, загинули понад 50 військовополонених, ще 73 – були поранені.

ООН обіцяє направити місію для розслідування загибелі українських військовополонених.

Водночас, розвідка США повідомила, що Росія працює над фабрикацією доказів «нападу на в’язницю» в Оленівці, щоб звинуватити в ньому Україну.

Російська влада і бойовики угруповання «ДНР» досі не пустили на місце події міжнародних експертів. Росія стверджує, що ЗСУ завдали по колонії ракетного удару системами HIMARS. У Києві звинуватили в організації вибуху Росію.