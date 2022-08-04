«Побачила його в списку РФ серед загиблих в Оленівці». Мати оборонця «Азовсталі» закликає не мовчати

Рідні полонених українських військових, які боронили Маріуполь та «Азовсталь», закликають Україну та світ «створювати шум» і «не замовчувати трагедію», що сталася наприкінці липня в колонії окупованої Оленівки, де могли перебувати бійці полку «Азов». З цією метою родичі полонених проводять в українських містах акції. Одна з останніх пройшла у Запоріжжі.





Мати одного з захисників Маріуполя, що боронив «Азовсталь», Владислава Волкова Тетяна в розмові з кореспондентом проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» наголосила, що її син «був оборонцем заводу до моменту, поки не надійшов наказ здатися».

Я перший раз записала голосове повідомлення, потім вдруге і вже на третє він вийшов на зв’язок

– Останній зв’язок у нас був 18 травня. Він сказав, що доведеться знищити телефон, бо в його пам’яті багато патріотичних матеріалів. Сказав, що якщо зможе, то вийде на зв’язок. Більше з ним не спілкувались. Потім волонтери скинули мені Женевську конвенцію, номери телефонів. Я перший раз записала голосове повідомлення, потім вдруге і вже на третє він вийшов на зв’язок. Розмовляли з ним 20 червня, він був у гарному настрої. Сказав, що їжу дають раз на день, але міни на голову не падають. Казав: «Живий і скоро буду вдома».

– Коли я в нього запитала: «Чи не перебуваєш ти в Оленівці?», він це підтвердив. Вже 29 липня я побачила його в російських списках серед загиблих, він там був під 34 номером. Кожен чекає свого брата, сина чи батька. За кожну людину потрібно боротися. Головне – не втратити надію.

Організаторка акції у Запоріжжі, дівчина одного з полонених «азовців» Ярина Геращенко зазначила, що після трагедії в Оленівській колонії «рідні українських військовополонених не живуть, а існують».

Своїми акціями близькі полонених намагаються показати іншим людям свій біль і закликати їх не забувати про цю трагедію.

Всі родини захисників «Азовсталі» стали однією великою родиною

– І також не бути байдужими, створювати інформаційний шум довкола нашої трагедії. Не тільки в Україні, а й у світі. Тому що останні події світової політики також показали, що ми беззахисні в інформаційному просторі. Всі родини захисників «Азовсталі» стали однією великою родиною. Ми підтримуємо один одного. У нашій родині і брати, і сестри, і дружини, і кохані, матері та батьки. Тобто всі категорії, які існують у людському житті.

Головне – не мовчати. Всі ми повинні не мовчати. Кожного дня нагадувати про трагедію в Оленівці. Кожного дня нагадувати, що наші полонені перебувають у лапах ворога.

Ярина каже, що рідні досі не мають інформації та офіційних списків щодо загиблих в Оленівській колонії. Тому переліку, який публікують в Росії, довіри немає, каже дівчина.

– Ми відчуваємо себе в безвихідній ситуації. Крім акцій, ми нічого зробити не можемо, на жаль.

Дівчина одного з бійців з «Азовсталі» Марія каже, що рідним «боляче спостерігати, як світ ігнорує їхні благання – врятувати українських бійців.

– Будь-які конвенції, домовленості зараз не дотримуються. Наші бійці виходили під гарантії безпеки та збереження їхнього життя. А зараз ми бачимо – 29 липня відбувся теракт. Наших близьких просто стратили. Ми нічого не знаємо, нас ніхто не інформує. Ми просимо світ просто відреагувати й допомогти.

У ніч на 29 липня був зруйнований один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Серед них могли бути й бійці «Азову».

Міністерство оборони Росії 30 липня опублікувало список з особистими даними українських військовополонених, які, як стверджується, загинули в колонії. В переліку – 48 імен. Вказано, що всього загиблих 50, імена ще двох не встановлені. В ефірі телемарафону 30 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці.

заявив, що Україна поки не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці. Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що нібито по тюрмі «ракетами HIMARS вдарили українські військові».

ООН направить місію для встановлення фактів загибелі українських військовополонених у виправній колонії в Оленівці, заявив генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш. За його словами, з проханням щодо проведення такого розслідування до ООН зверталися і Росія, і Україна. Технічне завдання для місії – на стадії підготовки, заявив Гутерріш. Воно буде узгоджене з Києвом та Москвою. Подробиці повідомлять пізніше, сказав генсекретар ООН.