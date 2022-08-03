У Запоріжжі зібралися на підтримку українських військовополонених-оборонців «Азовсталі» (фото)

У Запоріжжі рідні та близькі українських військовополонених – учасників оборони «Азовсталі» – вийшли в центр міста на акцію на їх підтримку. Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники заходу звернулися «до міжнародної спільноти сприяти негайному поверненню всього маріупольського військового гарнізону на підконтрольну Україні територію, або проведення процедури екстракції в третю країну». Учасники акції принесли плакати з відповідними закликами.

Також на площі, де відбулася акція, організатори встановили інсталяцію, яка відтворює кадри, зафільмовані ЗМІ, у місці тримання українських військовополонених в Оленівці після подій 29 червня.

«29 червня всі родини захисників «Азовсталі» прокинулися, і їх день став ще чорнішим. 29-го просто нахабно вбили наших рідних, ми досі не знаємо, хто вижив, а хто загинув. Ми не могли стояти осторонь, зібралися ініціативними групами по містах України, аби закликати людей не забувати про наших рідних, пам’ятати про них і їх героїчний подвиг. Ми звертаємося до міжнародних організацій, міжнародних наших партнерів, які були гарантами безпеки не тільки наших рідних, а й взагалі усіх військовополонених. Тобто це не три місяці тому придумали Женевську конвенцію», – каже організаторка акції у Запоріжжі, кохана бійця полку «Азов» Ярина.

Учасиники акції також заявили, що виступають із «засудженням бездіяльності організацій, а саме Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй, які є гарантами безпеки наших військовополонених, що призвела до загибелі українських захисників».

«Мені особисто і батькам мого коханого не дзвонив Червоний Хрест, і ми не знаємо, що з ним. За інформацією, яка у мене є від Інформаційного центру, Координаційного бюро, він знаходиться в Оленівці», – ділиться організаторка акції Ярина.

З аналогічною ситуацією зіткнулися й рідні інших українських військовополенених.

«Ми – близькі не знаємо нічого, нас ніхто не інформує. Дуже боляче не знати, чи жива твоя рідна людина. Ми просимо світ просто відреагувати і допомогти. У мене контакт з моїм хлопцем був перед самим виходом. Він не сказав мені про вихід. Сказав, що з ним все добре, що він живий, що кохає мене, щоб ми чекали його. Більше контактів не було жодного разу. По конвенціям є норма, що можна дзвонити двічі на тиждень, але мені ніхто жодного разу не дзвонив. Червоний Хрест теж зі мною не зв’язувався. Ніякі українські структури теж не інформували. Ми чекаємо. Проінформувала лише частина, що вийшов з «Азовсталі». Знаю лише дату, і що в Оленівці», – каже кохана іншого «азовця» на ім’я Марія.

Раніше, 31 липня, аналогічна акція з закликами до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою відвідати колонію в Оленівці Донецької області, щоб дізнатись ситуацію з українськими військовополоненими, відбулася у Львові.

Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці. Попри те, що 31 липня Москва заявила про офіційне запрошення експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці. Залучення представників міжнародних організацій вимагала українська влада.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною руйнування став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.