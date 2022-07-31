У Львові рідні військовополонених вийшли на акцію – закликають ООН і Червоний Хрест відвідати Оленівку

Рідні українських військовополонених на акції у Львові звернулись до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою відвідати колонію в Оленівці Донецької області, щоб дізнатись ситуацію з українськими військовополоненими.



Учасники акції спершу зібрались біля Оперного театру, а потім пішою ходою прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку.



У руках вони тримали плакати з написами «Поверніть героїв додому», «Оленівка 29.07.2022», «Росія – країна-терорист», «Азов». Ці ж гасла скандували, а також «Будь сильним як «Азовсталь».



«Офіційної інформації – жодної. У списках, оприлюднених Росією, мого сина немає. Але ми в це вірити не можемо. Патронатна служба не дзвонила мені. Обіцяли кожній родині дзвонити, якщо буде загиблий. На очах всього світу цинічно були вбиті військовополонені. ООН і Червоний Хрест обіцяли і давали гарантії», – розповіла Дана, мама військовополоненого бійця «Азову».



Рідні військовополонених, а також львів’яни, які до них приєднались із підтримкою, пройшлись вулицями міста з плакатами, щоб нагадати перехожим про те, що їхні чоловіки, сини, батьки перебувають у російському полоні.



Тим часом Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці. Попри те, що 31 липня Москва заявила про офіційне запрошення експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці.

Залучення представників міжнародних організацій вимагала українська влада.

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У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.