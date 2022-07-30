В ЄС засудили «жахливі звірства» Росії після вибухів в Оленівці і відео катування українського полоненого

Європейський союз «найрішучішим чином» засуджує «жахливі звірства», скоєні російськими і проросійськими збройними силами в Україні. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, реагуючи на вибухи в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок яких загинули українські військовополонені, і «жахливий відеозапис, на якому російські солдати чинять страшне звірство над українським військовополоненим».

«Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до них і є воєнними злочинами. Особи, які вчинили воєнні злочини та інші серйозні порушення, а також відповідальні державні службовці та військові представники будуть притягнуті до відповідальності», – наголосив Боррель у заяві, оприлюдненій ввечері 29 липня.

Згідно з заявою Борреля, десятки українських військовополонених, яких, «як повідомляється, вбила Росія», перебували під її правовим захистом у рамках міжнародного гуманітарного права. За попередніми даними, внаслідок вибухів на території виправного закладу в Оленівці, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 українці.

Українська влада заявила, що Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну, і закликали міжнародні організації відреагувати.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) «за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина».

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео знято саме український військовополонений та російський військовий, немає.

Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) заявила, що «шокована» «останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію і вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп».

Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених та осіб, що втратили статус комбатантів, є воєнним злочином.