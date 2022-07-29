СБУ, військові та омбудсмен закликають ООН і Червоний Хрест відреагувати на вибухи в Оленівці

Низка українських відомств прокоментували вибухи в Оленівці, закликавши міжнародні організації відреагувати.

Заяву, яку оприлюднила Служба безпеки України, підписали також Збройні сили, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Уповноважений Верхрвної Ради з прав людини.

Вони вказали на те, що, за заявами російської сторони, внаслідок вибуху в колонії в окупованій Оленівці не постраждали працівники закладу, російські військові чи бойовики незаконного збройного угруповання. Натомість Росія заявляє про понад 50 загиблих українських військових та невизначену кількість поранених.

«Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві», – заявили відомства.

СБУ вказує на те, що Збройні сили обстрілюють винятково російські військові об’єкти і не здійснювали ракетних та артилерійських обстрілів селища Оленівка.

Крім того, посадовці та командування вказали на те, що евакуація військових з «Азовсталі» у травні відбувалася за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров'я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена», – констатують автори заяви.

СБУ, ЗСУ, ГУР і омбудсмен Дмитро Лубінець розцінили вибухи в колонії як організоване вбивство українських військових. Вони вказують, зокрема, на те, що полонених перевели в нове приміщення незадовго до вибуху, а також на характер ушкоджень та руху вибухової хвилі.

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«Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей», – підсумовують вони.

Посадовці закликали ООН і Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, «негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією».

«Негайно направити представників Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в селище Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії», – додають у заяві.

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Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування подій в Оленівці за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.