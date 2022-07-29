СБУ оприлюднила перехоплення розмови бойовиків про вибухи в колонії в Оленівці

Служба безпеки України заявляє, що перехопила низку телефонних розмов, які, за даними спецслужби, підтверджують, що «обстріл» Оленівської колонії на окупованій частині Донеччини вчинили російські війська.

За повідомленням, одну з таких розмов, у яких бойовики угруповання «ДНР» обговорюють те, що сталося в Оленівці, і оприлюднює СБУ.

«Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки «Град» неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім, жодних обстрілів у відповідь не спостерігалося – це підтверджують самі бойовики «ДНР», – йдеться в повідомленні.

«Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху був всередині знищеної будівлі, а її стіни «погасили» вибухові хвилі і «вберегли» сусідні приміщення. Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через «внутрішнє джерело» вибуху», – додали в СБУ.

У Службі безпеки наголосили, що загалом є «безліч доказів» того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка, а заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ «є відвертою брехнею та провокацією».

Виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк заявив, що Росії не вдасться зняти з себе відповідальність.

«Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно – саме РФ винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження», – сказав Малюк.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування подій в Оленівці за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.