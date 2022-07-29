Кулеба після обстрілу Оленівки закликав визнати Росію державою-терористом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає всіх партнерів України засудити обстріл колонії в окупованій Оленівці на Донеччині з боку російських військ і визнати Росію державою-терористом.

«Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом», – написав Кулеба у твітері 29 липня.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні «воєнних злочинів», а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації і командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються», – повідомили у Генштабі.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.