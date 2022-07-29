ОГП почав розслідування через обстріл Оленівки

Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни через обстріл російськими силами виправного закладу в Оленівці на окупованій частині Донеччині, внаслідок чого, за повідомленнями, загинули українські військовополонені.

«За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удар по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – поранені. Встановлено, що у цій колонії окупантами організовано місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України. Триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні «воєнних злочинів», а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації і командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються», – повідомили у Генштабі.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.