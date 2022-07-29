ОПУ: удар в Оленівці є «цинічним і продуманим» нападом «під чужим прапором»

Обстріл Росією тюрми в Оленівці на окупованій частині Донеччини, де перебували українські військовополонені, є операцією «під чужим прапором», метою якої є зрив домовленостей щодо їх обміну, спроба приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і дискредитація Збройних сил України, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Безумовно, російські війська завдали по колонії ретельно спланованого удару. В Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Мало того, наші Збройні сили мають усі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які належить знищити: складів снарядів, оперативно-тактичних штатів, паливних баз. Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation», – написав він у телеграмі.

Подоляк закликав до «негайної твердої реакції» ООН та інших міжнародних організацій. За його словами, Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів.

«Точність Збройних сил України доведено численними пожежами на російських складах, логістичних пунктах, командних центрах та мостах Херсонщини. Коли Україна щось знищує, це автоматично підтверджують різні інструменти фіксації. Російські істеричні заяви на випередження, що удару завдано по полонених українських захисниках, – це аби створити резонанс в Україні й налаштувати населення різних країн проти наших Збройних сил. Мотив зрозумілий. Справжні особи загиблих буде встановлювати українська розвідка і спецслужби», – додав Подоляк.

За його словами, розслідування дій Росії проводитиме Офіс генерального прокурора та міжнародні слідчі групи. «Очевидно, що, відчуваючи наближення тактичних поразок, Росія буде вдаватися до нових людожерських провокацій, щоб промоутувати їх на глобальні ринки», – наголосив радник голови ОП.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні «воєнних злочинів», а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації і командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються», – повідомили у Генштабі.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.