Місія ООН «вражена» відео з катуванням українського військового

Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) прокоментувала відео з катуванням і подальшим вбивством українського військовополоненого 29 липня.

Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених та осіб, що втратили статус комбатантів, є воєнним злочином.

«HRMMU вражена останніми відео, які, очевидно, демонструють побиття, кастрацію та розстріл захопленого солдата Збройних сил України чоловіком, який схожий на військового російських збройних сил або пов’язаних із ними збройних угруповань. На одному з відео, як видається, закатованому солдату стріляють у голову і тягнуть його тіло до канави. Якщо ці дії підтвердяться, вони дорівнюватимуть воєнному злочину», – заявляє пресслужба місії ООН.

Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового.

«Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам. Вони мають швидко та ефективно розслідувати всі звинувачення в катуваннях і протиправних вбивствах. Ті, хто коїть воєнні злочини, повинні бути піддані розслідуванню та постати перед компетентним судом», – йдеться в заяві HRMMU.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив 29 липня, що звернувся до Офісу генпрокурора щодо оприлюдненого російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий катує українського військовослужбовця.

28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео знято саме український військовополонений та російський військовий, немає.