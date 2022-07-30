В ООН кажуть, що шоковані подіями в Оленівці

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що в організації шоковані вибухами у виправному закладі в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених.

«Ми шоковані зображеннями людей, убитих в Оленівці. Напад на цивільних осіб і осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), може бути розцінено як воєнний злочин. Цей інцидент необхідно швидко і результативно розслідувати, а винних притягнути до відповідальності», – написала Лубрані у твітері ввечері 30 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія поставила міжнародну спільноту до відома щодо дій російських військових в окупованій Оленівці.

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо вибухів у колонії, внаслідок яких, за його даними, загинули понад 50 українських військовополонених. Зеленський назвав це «свідомим російським воєнним злочином».

Президент вказав на те, що захисники «Азовсталі» виходили з-під заводу за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, які служили гарантами збереження їхнього життя та здоров’я. Він підтримав звернення українських силових відомств та омбудсмена до цих організацій із закликом зреагувати.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування подій в Оленівці за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) «за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина».

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті «обстрілу» колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики звинуватили ЗСУ в «обстрілі».

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.