Радбез ООН поінформований про російський удар по Оленівці – Зеленський

Українська дипломатія поставила міжнародну спільноту до відома щодо дій російських війсковий у окупованій Оленівці, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні.

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо вибухів у колонії, внаслідок яких, за його даними, загинули понад 50 українських військовополонених. Зеленський назвав це «свідомим російським воєнним злочином».

«Кожен окупант, який знущається з українців, який катує, вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх нібито не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь сховаються, хай знають – вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони, стіни не зупинять справедливої відплати», – заявив він.

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Президент вказав на те, що захисники «Азовсталі» виходили з-під заводу за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, які служили гарантами збереження їхнього життя та здоров’я. Він підтримав звернення українських силових відомств та омбудсмена до цих організацій із закликом зреагувати.

«Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це – факт. Українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути», – зазначив він.

Зеленський додав, що російський «терор» спрямований передусім на те, аби підірвати стійкість України зсередини.

«Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами. Наші емоції, наша спільна воля боротися мають бути сильними до самої нашої перемоги. Хоч би що робили окупанти, хоч би як вони намагалися зламати наш дух, ми повинні триматися, бути мобілізованими й повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги», – закликав голова держави.

Він також повторив свій заклик до світу, передусім до Сполучених Штатів, визнати Росію державою спонсором-тероризму.

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У Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.