Червоний Хрест намагатиметься «отримати доступ» до колонії в Оленівці – речник

Міжнародний хрест Червоного Хреста намагатиметься потрапити до окупованої Оленівки, де утримувалися українські полонені, повідомив журналістам фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко 29 липня.

«Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги», – заявив він.

Власенко додав, що, якщо представники Червоного хреста потраплять до колонії, організація не повідомлятиме про це до їхнього повернення з міркувань безпеки.

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Раніше 29 липня Служба безпеки України, Збройні сили, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликали ООН та Червоний Хрест відреагувати на дані про обстріл колонії в Оленівці.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування подій в Оленівці за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

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Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.