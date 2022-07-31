Червоний Хрест каже, що досі не отримав дозволу на доступ до колонії в Оленівці

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених і в якій стався вибух у ніч на 29 липня.



«Сім'ї повинні отримувати термінові новини та відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Сторони повинні зробити все від них залежне, у тому числі шляхом неупереджених розслідувань, щоб допомогти визначити факти, що стоять за нападом, і внести ясність у це питання. Однак це не роль або мандат МКЧХ щодо проведення публічних розслідувань ймовірних воєнних злочинів», – йдеться в заяві, яку цитує агенція Reuters.

31 липня Міноборони Росії повідомило, що Москва офіційно запрошує експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці.

Залучення представників міжнародних організацій вимагала українська влада.

В Організації Об’єднаних Націй заявили про готовність розслідувати загибель десятків українських військовополонених в Оленівці. Представник ООН Фархан Хак заявив, що у разі згоди обох сторін ООН готова направити туди експертів.

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Один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований у ніч з 28 на 29 липня. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.