Розвідка США вважає, що Росія прагне сфабрикувати докази в Оленівці – ЗМІ

Співробітники розвідки США встановили, що Росія прагне сфальсифікувати докази, щоб покласти на українські війська відповідальність за напад на в’язницю в окупованій Оленівці, в результаті якого загинули понад пів сотні українських військовополонених і були поранені десятки інших, повідомив The Associated Press офіційний представник США, знайомий із висновком розвідки.

Чиновник, який не уповноважений давати публічні коментарі, тому говорив на умовах анонімності, сказав, що секретні дані розвідки, свідчать про те, що російські представники можуть навіть встановити боєприпаси з ракетно-артилерійських систем середньої дальності (HIMARS) як докази того, що під час нападу використовувалися системи, надані Україні.

Очікується, що Росія вдасться до таких заходів, оскільки очікує, що незалежні слідчі й журналісти врешті-решт отримають доступ до Оленівки, додав чиновник.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що полонені перебували під правовим захистом Росії у рамках міжнародного гуманітарного права. Він пообіцяв, що винних буде притягнуто до відповідальності.

ООН хоче організувати місію для встановлення фактів у зв’язку з загибеллю українських військовополонених в окупованій Оленівці на Донеччині, повідомив 3 серпня генеральний секретар організації Антоніу Ґутерріш.

Із проханням щодо проведення розслідування зверталися і Україна, і Росія, зазначив генсекретар. За його словами, технічне завдання місії перебуває в стадії підготовки, воно буде узгоджене з Києвом і Москвою.