Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці – ГУР

Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці, заявив представник пресслужби Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.



«Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до РФ стосовно надання списків загиблих поранених внаслідок цього теракту, який було вчинено окупантами, а також щодо повернення тіл загиблих українських захисників. Офіційних відповідей в рамках міжнародного права, Женевської конвенції росіяни досі не надали», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його даними, нині є можливість користуватися оприлюдненими в Інтернеті списками, але немає підстав їм довіряти, вони не підтверджені.



«Щодо тіл загиблих – вони також мають бути повернені до України. Аргументація щодо проведення слідства..Якщо це слідство без залучення міжнародних експертів, не в рамках МКС, то про об'єктивне розслідування тут не може йтися. І є питання термінів – чи це не просто затягування часу. Оскільки слідство може тривати місяці або роки. Поки що Росія не поводить себе як країна, яка хоче довести свою непричетність до цього злочину», – зазначив він.



За словами Юсова, Україна також наполягає на поверненні українських військовополонених, які зазнали поранень внаслідок вибуху в Оленівці.

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У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.