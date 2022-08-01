Сестра полоненого: ООН і Червоний Хрест «нічого не роблять» для полонених «азовців»

Родичи військовополонених не задоволені тим, як ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою українських полонених з «Азовсталі». Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла Сандра Кротевич, член Асоціації родин захисників «Азовсталі», сестра начальника штабу полку «Азов» Богдана Кротевича, який нині перебуває у російському полоні.

«До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять. Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов’язань не дотримали», – сказала Сандра Кротевич.

За її словами, родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз займаються підготовкою документів для цього.

«Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов’язання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває», – додала Кротевич.

Організації такі звинувачення не коментували. Раніше Червоний Хрест заявляв, що представників організації не пускають не територію колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених з «Азовсталі».

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.