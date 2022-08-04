Генсекретар ООН хоче організувати місію для розслідування вибухів в Оленівці

ООН хоче організувати місію для встановлення фактів у зв’язку з загибеллю українських військовополонених в окупованій Оленівці на Донеччині, повідомив 3 серпня генеральний секретар організації Антоніу Ґутерріш.

Із проханням щодо проведення розслідування зверталися і Україна, і Росія, зазначив генсекретар. За його словами, технічне завдання місії перебуває в стадії підготовки, воно буде узгоджене з Києвом і Москвою.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що полонені перебували під правовим захистом Росії у рамках міжнародного гуманітарного права. Він пообіцяв, що винних буде притягнуто до відповідальності.

Навмисні атаки по цивільних об’єктах і вбивство військовополонених розцінюються міжнародним правом як воєнні злочини.