Визнання в Росії полку «Азов» «терористичною організацією» є спробою виправдати скоєні воєнні злочини, йдеться в заяві полку у Telegram.

«Після публічної страти військовополонених полку «Азов» у н.п. Оленівка Росія шукає нові приводи та пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк «Азов» «терористичною організацією». Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав «мочить в сортирах», підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди», – йдеться у заяві.

Полк закликає Державний департамент США та уповноважені органи інших держав визнати РФ «державою-терористом».

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«Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби скоюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть», – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні стало відомо, що Верховний суд Росії задовольнив позов генпрокуратури РФ про визнання українського полку «Азов» «терористичною організацією» та заборону її діяльності в РФ.

«Азов» – формування у складі Національної гвардії України, основу якого склала ультраправа група добровольців. Раніше відома як батальйон «Азов», група сповідує радикальну націоналістичну ідеологію, яку правоохоронні органи США пов’язують з неонацистським екстремізмом. Але прихильники бачать в «Азові» патріотичну та ефективну частину оборонних сил країни».

Саме «азовці» до останнього чинили спротив російським військам у приазовському місті Маріуполі, оточеному фактично з перших діб широкомасштабного вторгнення РФ.

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу. Згодом кілька десятків були обміняні на російських полонених.

У ніч на 29 липня був зруйнований один із бараків виправної колонії в окупованому російськими силами селищі Оленівка на Донеччині. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Серед полонених могли бути і бійці «Азову». Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.

Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

Днями в офіційному твітері посольства Росії у Великій Британії був опублікований заклик, щоб бійці українського полку «Азов» були не просто страчені, але повішені.

Твіт був опублікований через кілька годин після загибелі в колонії в окупованій Оленівці десятків українських військовополонених, у тому числі бійців «Азова».

До твіту російське посольство прикріпило посилання на відео, опубліковане на його Youtube-каналі, в якому чоловік та жінка, що називають себе жителями Маріуполя, стверджують, що українські військові нібито стріляли по них із території заводу «Азовсталь».

Слова про повішення на відео вимовляє один із учасників сюжету, проте російське посольство у твіті ніяк не позначило, що йдеться про цитату і що воно якось дистанціюється від неї. У коментарях під відео багато користувачів сумніваються, що герої сюжету справді описують реальні події.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав «дикунами і терористами» представників посольства Росії у Великій Британії.