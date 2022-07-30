NYT: держсекретар США не готовий визнати Росію спонсором тероризму

Держсекретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків, пише газета The New York Times.

За повідомленням, голова американського дипломатичного відомства побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить його запровадити санкції проти деяких союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, і ускладнить підтримку дипломатичних зв’язків із Росією навіть на нинішньому мінімальному рівні.

«Ціна, яку Росію змусили платити ми та інші країни абсолютно рівна тій, яка була б внаслідок визнання Росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі», – заявив Ентоні Блінкен під час пресконференції 28 липня.

За його словами, будь-яке рішення щодо цього має базуватися на наявному юридичному фундаменті. Держсекретар Блінкен виступив із цією заявою після схвалення Сенатом резолюції із закликом внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Ця резолюція формально є лише рекомендацією.

Право ухвалювати рішення з цього питання належить державному секретареві. Однак, як повідомляє NYT, до Палати представників внесли законопроєкт, у разі схвалення якого адміністрація буде змушена визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму спричинить запровадження нових санкцій як проти Кремля, так і проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією. Це також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американські суди і потенційно отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна Рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і голова Міністерства закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».

Наразі в американському списку країн-спонсорів чотири країни: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея. Внесення до списку означає практично повне припинення дипломатичного спілкування між країнами і запровадження жорстких санкцій проти них.