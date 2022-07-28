Сенат США закликав Держдепартамент визнати Росію країною-спонсором тероризму

Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня (28 липня за київським часом), повідомило видання The New York Times.

У тексті сенатори закликають Державний департамент США визнати Росію спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії й Україні, що призвели до загибелі «незліченної кількості безневинних чоловіків, дітей і жінок».

Аналогічна резолюція внесена на розгляд Палати представників Конгресу. The New York Times повідомляє, що її, як очікується, має підтримати спікер палати Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у Демократичній партії.

Однак конгресмени і сенатори не можуть ухвалити це рішення самостійно, його має винести Держдепартамент, який виконує у США функції міністерства закордонних справ.

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна Рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і голова Міністерства закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».

Наразі в американському списку країн-спонсорів чотири країни: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея. Внесення до списку означає практично повне припинення дипломатичного спілкування між країнами і запровадження жорстких санкцій проти них.