Росія: у Держдумі пропонують визнати Україну «терористичною державою»

До Державної думи Росії внесли законопроєкт про визнання України «терористичною державою», – про це заявив 26 липня голова фракції «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов. За його словами, саме ця фракція розробила документ, передає російська служба Радіо Свобода.

Російське державне агентство «РИА Новости» заявляє із посиланням на текст документу, що йдеться також про порядок визнання інших іноземних держав «терористичними» або державами-«спонсорами тероризму».

«Спонсорами» пропонують визнавати країни, які постачають у «терористичні» держави продукцію військового призначення. За складання переліку таких держав має відповідати уряд РФ.

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Підставами для визнання держави «терористичним» вважатимуться «доведена відповідальність за організацію вибухів, підпалів або інших дій, що лякають населення і створюють небезпеку загибелі людини»; «організацію незаконного збройного формування та злочинної спільноти», «Заклики до відчуження частини території або порушення територіальної цілісності РФ».

Визнання країни «терористичною», згідно з документом, тягне за собою розрив усіх дипломатичних відносин та конфіскацію майна, що належить її громадянам.

З початку озброєного вторгнення російських військ на територію України президент Володимир Зеленський неодноразово закликав західні країни, зокрема США, визнати Росію терористичною державою. В Україні за новим законодавством дозволено конфіскувати майно російських громадян, які підтримують повномасштабну агресію Росії, під час воєнного стану в країні.