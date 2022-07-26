Британія розширила санкційний список проти Росії

Велика Британія оголосила про нові санкції проти вищого керівництва Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Британське Міністерство закордонних справ повідомило на своєму сайті 26 липня, що санкції, серед яких заборона на поїздки і заморожування активів, запровадили проти 42 нових осіб і організацій, у тому числі кількох губернаторів російських регіонів.

Крім того, до списку потрапили призначені Кремлем в угруповання «ДНР» і «ЛНР» Віталій Хоценко і Владислав Кузнєцов.

Під санкції також потрапили головний редактор російського державного інформаційного агентства Sputnik International Антон Анісімов і британський відеоблогер Грем Філіпс, який співпрацював із російськими державними каналами RT і «Звезда».

Всім їм будуть заморожені британські активи, якщо вони їх мають.

«Ми продовжуватимемо накладати жорсткі санкції на тих, хто намагається легітимізувати незаконне вторгнення Путіна, доки Україна не переможе», – заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

З моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну 24 лютого Британія запровадила санкції проти понад 1100 осіб і понад 100 компаній.