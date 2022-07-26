Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти РФ через агресію в Україні ще на пів року

Рада Європейського союзу 26 липня вирішила продовжити ще на пів року, до 31 січня 2023 року, санкції проти Росії, спрямовані на конкретні галузі економіки, повідомила пресслужба європейської інституції.

«Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року на тлі неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України. Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології і товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші», – йдеться в повідомленні.

Європейський союз після анексії Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Від 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив низку «безпрецедентних і жорстких» пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, нагадали в Раді ЄС.