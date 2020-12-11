Україна вітає рішення Європейської Ради продовжити економічні санкції проти Росії – МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій щодо РФ на наступні 6 місяців.

«Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках «нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. В умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання усіх Мінських домовленостей консолідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежувальних заходів (санкцій) є принципово важливим. У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені», – йдеться у заяві МЗС України.

Лідери Європейського союзу 10 грудня домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на шість місяців. Посли ЄС мають офіційно затвердити це рішення у найближчий тиждень.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.