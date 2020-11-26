ЄС продовжить економічні санкції проти Росії на шість місяців

Європейський союз продовжить економічні санкції проти Росії на шість місяців без обговорень, передає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

Рішення мають ухвалити 10 грудня, коли відбудеться зустріч лідерів ЄС.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.