Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії на шість місяців

Лідери Європейського союзу 10 грудня домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на шість місяців, передає кореспондент Радіо Свобода.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель поінформували інших керівників держав і урядів ЄС про стан переговорів у «нормандському форматі» під час саміту ЄС у Брюсселі й рекомендували продовжити санкції, зазначивши, що на переговорах не досягнуто значного прогресу, повідомили Радіо Свобода європейські дипломати.

Посли ЄС мають офіційно затвердити це рішення у найближчий тиждень.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.