У Євросоюзі пропонують санкції для виробників фейкових новин із Росії та інших країн

Європейська комісія опублікувала план, спрямований на протидію поширенню дезінформації. Зокрема, виконавчий орган Євросоюзу уперше пропонує санкції проти «іноземних суб’єктів» як частину посилення механізму нагляду за інтернет-платформами.

У Плані дій щодо європейської демократії, оприлюдненому 3 грудня, йдеться про те, що Євросоюз має «більш систематично використовувати весь спектр інструментів… для протидії іноземному втручанню…, зокрема шляхом покарання порушників».

У документі йдеться про те, що «деякі треті країни (зокрема, Росія та Китай) брали участь в операціях цілеспрямованого впливу та дезінформаційних кампаніях навколо COVID-19 в ЄС, його сусідах, і у всьому світі, намагаючись підірвати демократичні дискусії, посилити соціальну поляризацію та поліпшити власний імідж».

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова в інтерв’ю Радіо Свобода сказала, що зараз «виробники (дезінформації) не платять за це жодної ціни». «Я думаю, що це не має бути безкарним, тому ми будемо розглядати, як застосувати санкції та покарання. Ми матимемо справу з іноземним впливом та іноземними акторами», – сказала вона.

У плані дій зазначається, що група East StratCom, підрозділ Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), яка здійснює моніторинг російської дезінформації, на сьогодні виявила понад 500 прикладів прокремлівської дезінформації щодо COVID-19 цього року та понад 10 тисяч прикладів прокремлівської дезінформації від часу початку такого моніторингу в 2015 році.