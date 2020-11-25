Україна продовжила на рік економічні санкції проти Росії

Кабінет міністрів України на засіданні 25 листопада схвалив зміни до постанови від 30 грудня 2015 року «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

Відповідна постанова продовжує до 31 грудня 2021 року дію режиму найбільшого сприяння СОТ, який передбачає застосування вищих ставок ввізного мита для російських товарів замість нульової ставки, що діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.

Україна та Росія запроваджують обопільні санкції з 2014 року, від часу анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

У березні 2019 року набрали чинності українські санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Уряд Росії в квітні 2019 року ухвалив рішення про розширення санкцій проти України.

У свою чергу у травні того ж року Україна доповнила перелік російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 мільйонів доларів на рік.

Також уряд затвердив запровадження спеціального мита для товарів із Росії, яке застосовується з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.