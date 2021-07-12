ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії через агресію стосовно України

Рада ЄС продовжила ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року, санкції проти Росії, спрямовані на конкретні галузі економіки, повідомила у понеділок пресслужба європейської інституції.

Згідно з повідомленням, рішення Ради ЄС послідувало за останньою оцінкою стану виконання Мінських угод.

«З цього приводу лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї», – йдеться в повідомленні.

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі вирішили продовжити економічні санкції проти Росії на саміті 25 червня. Санкції, пов’язані з анексією Криму і підтримкою з боку Москви бойовиків на Донбасі, діють вже сім років.

Європейський союз після анексії Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.