США запровадили санкції проти 34 компаній з Китаю, Росії та Ірану

Сполучені Штати додали до санкційного переліку 14 китайських компаній через звинувачення в порушенні прав людини та стеження за уйгурами, казахами та іншими мусульманськими меншинами в провінції Сіньцзян. Про це повідомляє Міністерство торгівлі США 9 липня.

Ці 14 компаній входять до переліку з 34 юридичних осіб, в тому числі з Росії та Ірану, які додані до так званого Списку компаній «за причетність або ризик причетності до діяльності, яка суперечить зовнішній політиці та інтересам національної безпеки Сполучених Штатів».

За твердженням Міністерства торгівлі, китайські компанії, долучені до списку, підтримували «кампанію Пекіну з репресій, масових утримань та високотехнологічного спостереження» у регіоні Сіньцзян.

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Як заявила міністерка торгівлі Джина Раймондо, відомство лишається відданим необхідності «сильних, рішучих дій проти компаній, які уможливлюють порушення прав людини у Сіньцзяні або використовують технології США, аби підбурювати дестабілізуючі зусилля Китаю з військової модернізації».

П’ять із компаній у переліку безпосередньо підтримували програми Пекіну з військової модернізації, пов’язані з лазерами та системою керування боєм, стверджують у міністерстві.

Раймондо також зазначила, що експортний контроль і надалі використовуватиметься для притягнення до відповідальності урядів, компаній та приватних осіб «за спробу отримати доступ до предметів американського походження для підривної діяльності у таких країнах, як Китай, Іран та Росія, які загрожують інтересам національної безпеки США і суперечать нашим цінностям».

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Серед доданих до списку – вісім організацій, які сприяють експорту американських товарів до Ірану, та шість компаній, які беруть участь у закупівлях електронних компонентів американського походження, які, за заявою відомства, «сприяють розвитку російських військових програм».

Суб’єкти, які додані до чорного списку Міністерства торгівлі, повинні подавати заявки на отримання ліцензій та піддаються жорсткій перевірці при наданні дозволу на отримання товарів у американських постачальників.

Раніше про намір США запровадити санкції проти китайських компаній за використання примусової праці уйгурів повідомила агенція Reuters.

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Активісти й експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок і використанні примусової праці.

Активісти і деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці і стерилізації щодо уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання і необхідні для «боротьби з екстремізмом». Критику щодо порушення прав людини Китай відкидає у принципі.