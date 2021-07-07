Блінкен поспілкувався з уйгурами, які пройшли через табори перевиховання в Китаї

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дистанційно зустрівся 6 липня із сімома уйгурськими мусульманами, в тому числі деякими, які утримувалися в таборах перевиховання в Китаї, щоб почути про їхній досвід та отримати поради щодо того, як тиснути на Китай для припинення репресій. Про це повідомив Державний департамент.

Як пояснили в зовнішньополітичному відомстві США, Блінкен хотів безпосередньо вислухати колишніх затриманих, родичів затриманих та адвокатів уйгурів.

Як сказав речник Державного департаменту Нед Прайс, державний секретар хотів почути про умови, з якими стикаються вони та вся громада уйгурів.

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«Секретар вважав важливим зустрітися з цими людьми, щоб почути з перших вуст їхні історії, почути їхні враження від жорстокості, що триває в Сіньцзяні, та інтернування мільйона уйгурів», – сказав Прайс.

Речник Держдепартаменту зазначив, що адміністрація Байдена, як і Дональда Трампа назвали кампанію в Сіньцзяні «геноцидом» і запровадили санкції проти Китаю за порушення прав людини.

«Америка дуже чітко і послідовно говорила про зловживання, про жорстокість, про геноцид, що триває в Сіньцзяні. І, оскільки ми вважаємо це за доцільне, я припускаю, що ми будемо використовувати додаткові інструменти, щоб притягнути до відповідальності посадовців, відповідальних за те, що там відбулося», – заявив Прайс.

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Активісти й експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок і використанні примусової праці.

Активісти і деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці і стерилізації щодо уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання і необхідні для «боротьби з екстремізмом». А критику щодо порушення прав людини Китай відкидає у принципі.