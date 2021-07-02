У МОЗ заявили, що не закуповували китайський препарат Lianhua Qingwen для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України не закуповувало китайський препарат Lianhua Qingwen для лікування COVID-19. Про це повідомили у МОЗ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Міністерство охорони здоров’я України не закуповувало китайський препарат Ляньхуа Цінвень ФОРТЕ (Lianhua Qingwen FORTE) за бюджетні кошти чи в рамках будь-яких інших угод», – мовиться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що цей лікарський засіб зареєстровано в Україні наказом МОЗ України №1160 «Про державну реєстрацію та внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарських засобів, які зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Канади, Європейського Союзу».

У червні китайські ЗМІ писали про те, що Україна зареєструвала китайський препарат Lianhua Qingwen для лікування COVID-19. Пекін зараховує його до «традиційної китайської медицини». Досліджень авторитетних організацій, які би довели його дію немає, його не зараховують до доказової медицини.

Агентство Associated Press 26 червня повідомило, що Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини від COVID-19, якщо Київ не відмовиться від заклику до ретельнішого розслідування ситуації з правами людини у китайському регіоні Сіньцзян.

AP заявило з посиланням на дипломатів двох західних країн, що у четвер Україна відкликала свій підпис під заявою, яку Канада виголосила у Раді з прав людини ООН у Женеві 22 червня. Тоді Київ підтримав цю заяву.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати позицію Міністерства закордонних справ України щодо цієї ситуації. Тим часом МЗС Китаю заперечує, що Пекін висував до України такі вимоги.