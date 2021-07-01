Сподіваємося на схвалення ЕМА за місяць, щоб вакцинованих Covishield пускали до ЄС – гендиректор Serum Institute of India

Генеральний директор Serum Institute of India Адар Пунавалла сподівається за місяць отримати схвалення Європейською агенцією з лікарських препаратів (ЕМА) вакцини від COVID-19 Covishield, що дозволить щепленим двома дозами туристам в’їжджати до ЄС.

«Ми впевнені, що за місяць Європейська агенція з лікарських препаратів схвалить Covishield. Немає причин, чому це не станеться, адже вакцина базується на AstraZeneca, і наш продукт значною мірою ідентичний до AstraZeneca. І його було схвалено британським Агентством з регулювання лікарських засобів та медичних товарів та Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Отже це лише питання часу. Ніщо цьому не перешкодить», – заявив він на India Global Forum 2021.

Адар Пунавалла пояснив, що Serum Institute of India подав заявку до ЕМА через партнерів, які вироблять AstraZeneca, ще місяць тому. Утім схвалення потребує часу, каже він.

28 червня Адар Пунавалла писав у твіттері, що він усвідомлює: багато громадян Індії, які отримали дві дози Covishield, мають зараз безліч проблем із тим, щоби потрапити до країн Євросоюзу. Він запевнив, що «порушив це питання на найвищому рівні», і розраховує вирішити його з дипломатами та регуляторами.

ВВС повідомляє, посилаючись на власні джерела, що Індія розглядає варіант не визнавати паспорти вакцинації туристів із ЄС у відповідь на політику Євросоюзу не визнавати відповідний доказ вакцинації громадян Індії.

Українські туристи, вакциновані двома дозами Covishield, також не можуть в’їжджати до ЄС. Станом на 1 липня в Україні, за даними МОЗ, використано 487 187 доз вакцини Covishield/AstraZeneka.

Радіо Свобода готує запит до МЗС із проханням роз’яснити, на яких умовах українські туристи, вакцинові індійською вакциною, можуть потрапити до країн ЄС.

Наразі на сторінці Європейської агенції з лікарських препаратів у переліку вакцин, які перевіряються, зазначено: CVnCoV (вакцина, розроблена німецькою біотехнологічної компанією CureVac), NVX-CoV2373 (вакцина, що розробляється британською компанією Novavax), Sputnik V (російська вакцина Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії) та Vero Cell (виробництва китайської компанії Sinovac).

Щеплення двома дозами лише чотирьох вакцин дає дозвід туристам в’їжджати до ЄС: Pfizer, AstraZeneca, Moderna and Janssen.

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