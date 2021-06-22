У МОЗ розповіли, скільки українців отримали вакцини AstraZeneka, CoronaVak, Pfizer

Станом на 21 червня в Україні використано 487 181 дозу вакцини Covishield/AstraZeneka для введення першої дози, для введення другої – 12 515 доз. Такі дані надали у МОЗ у відповідь на запит Радіо Свобода.

У міністерстві зазначили, що також використано:

Вакцини AstraZeneka:

для введення першої дози - 356 465 доз;

для введення другої дози - 196 262 дози.

Вакцини CoronaVak:

для введення першої дози: 464 722 дози;

для введення другої дози: 90 471 дозу;

Вакцини Comirnaty (виробництва Pfizer – ред.):

для введення першої дози: 423 853 дози;

для введення другої дози: 63 599 дози.

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 8 966 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 732 613 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 360 452.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 721 230 людей.