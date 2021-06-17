Коронавірус: Словаччина згортає вакцинацію «Спутніком V» – немає охочих

Словаччина згортає вакцинацію російською вакциною проти COVID-19 «Спутнік V», не зареєстрованою ні в ЄС, ні в самій Словаччині, яку почала тільки на початку місяця, через брак охочих.

Після того, як запис на щеплення цією вакциною відкрили 1 червня, на нього записалися лише трохи більше ніж 11 тисяч людей. Станом на 17 червня першу дозу з двох необхідних отримали понад 5600 осіб і ще понад 5600 чекають на першу дозу (другої ще не застосовували).

Відтак, заявив міністр охорони здоров’я Словаччини Владімір Ленґварський, запис на щеплення цією вакциною закриють уже 30 червня. Остаточне рішення уряд країни має ухвалити наступного тижня, сказав він 16 червня.

За словами міністра, невикористані дози, які закупила Словаччина, вона сподівається продати чи дарувати іншим країнам, зокрема на Західних Балканах, де російську вакцину використовують.

Причина такого поспіху в тому, що термін придатності першого компонента двокомпонентної російської вакцини, яку закупила Словаччина, збігає кінцем липня, а другого кінцем серпня.

При цьому перед початком реєстрації Ленґвартський говорив про те, що охочих буде близько 80 тисяч.

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Іґор Матович (нині він міністр фінансів) у часи керівництва урядом, коли він таємно від партнерів у коаліції організував закупки 200 тисяч доз цієї вакцини в Росії і домовився було загалом про 2 мільйони доз, при тому спершу заявляв, що бажання прищепитися саме цією вакциною висловлять принаймні 300 тисяч словаків (повна вакцинація вимагає застосування двох доз; загалом населення країни становить майже 5,5 мільйонів).

Нині Матович, який виступав за цю вакцину, сам відмовився прищеплюватися нею – за словами політика, він багато подорожує і не може собі дозволити щеплення незареєстрованою вакциною.

Щеплення російською вакциною для охочих почали в Словаччині з 7 червня з підписанням поінформованої згоди пацієнта на незареєстровану вакцину.

Матович також звинуватив у низькому числі охочих, за його словами, «тримісячну підлу пропаганду» проти російської вакцини.

Деяка частина словаків, піддавшись на пропаганду на користь російської вакцини, висловлювала бажання прищеплюватися тільки «Спутніком V». Зокрема, деякі люди старшого віку, незважаючи на те, що вони перебували в групі ризику, відмовлялися прищеплюватися іншими вакцинами і чекали тільки на російську. Але таких людей виявилося значно менше, ніж вважали.

Намагання Матовича й інших прихильників вакцини «Спутнік V» будь-що просунути її для використання в Словаччині призвело до політичної кризи, яка завершилася відставкою уряду Матовича, коли він і втратив посаду прем’єра, а також до низки інших скандалів.

Зокрема, цю вакцину відмовився схвалювати словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який з’ясував, що партія закупленої в Росії вакцини «Спутнік V» за своїми характеристиками і властивостями відрізняється від однойменної речовини, яку раніше досліджували в доклінічних і клінічних випробуваннях, результати яких публікував поважний медичний журнал Lancet. У Росії у відповідь заявили про «акт саботажу» і «дезінформацію» і вимагали від Братислави повернути і вже отримані й оплачені вакцини.

Урешті МОЗ Словаччини надало виняток на її використання, пославшись на її перевірку в Угорщині – до останніх днів єдиній країні ЄС, яка застосовувала цю вакцину.

За повідомленнями, Словаччина заплатила за свої 200 тисяч доз вакцини 1 мільйон 990 тисяч євро.

Вакцина «Спутнік V», як писав на початку лютого авторитетний медичний журнал The Lancet, який опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінив її ефективність на рівні вище ніж 91 відсоток. У світі загалом прийняли таку високу оцінку.

Але на шляху до сертифікації вакцини в багатьох випадках стали недостатні дані, які надавала про неї російська сторона (це зазначали в Словаччині, в Бразилії, а також у ЄС, де російська вакцина чекає на сертифікацію, але для цього бракує документів – тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене, і тепер на це очікують не раніше ніж восени), а також інші проблеми.

Зокрема, в Бразилії регулятор контролю якості медпреператів, відомий як Anvisa, виявив у все ж наданих на російську вакцину документах визнання її виробника, що в ній є певний відсоток не деактивованих, здатних до реплікації «живих» аденовірусів – у ній мали б бути тільки деактивовані й не здатні до реплікації. Це, наголосили в бразильському агентстві, може викликати в людей інфекції і призвести до шкоди здоров’ю і навіть смерті, особливо в людей із послабленим імунітетом і захворюваннями дихальних шляхів.

Лише на початку червня, отримавши додаткові документи від Росії, бразильський регулятор урешті надав вакцині «Спутнік V» умовне схвалення: її буде дозволено застосовувати тільки цілком здоровим дорослим пацієнтам, і число прищеплених нею в кожному зі штатів і в столиці країни не може перевищити одного відсотка населення.

А в травні той самий журнал Lancet оприлюднив іще одну статтю про вакцину «Спутнік V», у якій наголошено на тому, що доступ до згаданих раніше попередніх результатів третьої фази випробувань препарату досі обмежений, а ті результати, що опубліковані, містять розбіжності в цифрових статистичних даних і недостатню якість представлення результатів.

Усе це, разом із браком прозорості, викликає серйозні сумніви в опублікованих раніше попередніх результатах третьої фази випробувань російської вакцини «Спутнік V», наголошено в журналі Lancet.