Офіційна сторінка «Спутнік V» маніпулює інформацією про вакцини – DFRLab

Російський виробник вакцини «Спутнік V» використовує свою офіційну сторінку у Twitter, щоб маніпулювати інформацією і поширювати пропаганду про західні вакцини, йдеться в дослідженні DFRLab американського аналітичного центру «Атлантична Рада».

Це унікальний випадок, коли виробник вакцини від COVID публічно поширює сумніви та непорозуміння стосовно конкурентів, зауважують дослідники. Вони, однак, вказують на те, що США раніше звинувачували російські розвідслужби у поширенні пропаганди з метою дискредитації західних вакцин.

Сам «Спутнік V»відкидає звинувачення у політичному забарвленні своїх повідомлень.

Дослідники DFRLab вказують, що акаунт Sputnik вибірково поширює статті, щоб надати більшої ваги ризикам пов‘язаним із застосуванням вакцин Pfizer, Moderna, та AstraZeneca, робить саркастичні коментарі та наводить неправдиву статистику, що завищує смертність серед вакцинованих Pfizer, водночас поширюючи неперевірену незалежними установами інформацію про більш ніж 97% ефективність вакцини «Спутнік V».

Професор Вашингтонського університету Карл Бергстом написав у Twitter: «Пропаганда проти вакцин надходить ... від виробника вакцини? На жаль, так. Виробник «Спутнік V» твітує абсолютно безглузду статистику, щоб піддати сумнівам дані з безпечності використання конкурентів».