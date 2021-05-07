ВООЗ схвалила використання китайської вакцини Sinopharm

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 7 травня надала екстрене схвалення вакцини проти COVID-19, виготовленої китайською державною фірмою Sinopharm. Це перша вакцина, розроблена не в країнах Заходу, що отримала підтримку ВООЗ.

Цією вакциною вже щеплені мільйони людей у Китаї та 45 інших країнах, серед яких і Україна.

Технічна консультативна група ВООЗ, яка оцінювала препарат виробництва Sinopharm, встановила його ефективність на рівні 79 відсотків після введення двох доз. Ця вакцина вважається безпечною для людей віком від 18 років.

Дотепер ВООЗ схвалила вакцини проти COVID-19, розроблені Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson та Moderna.

Список ВООЗ є орієнтиром для національних регуляторів, що вакцина є безпечною та ефективною. Це також дозволяє включити вакцину до глобальної програми COVAX, яка забезпечує вакцинцування переважно в бідних країнах.

Програма COVAX прагне забезпечити близько 2 мільярдів вакцин для країн, що розвиваються.

Медичні регулятори в Європейському союзі, Великій Британії та США не досліджували вакцину Sinopharm, яка спирається на відносно стару технологію.

Друга китайська вакцина все ще перебуває на розгляді ВООЗ разом із іншими, серед яких і російська розробка «Спутнік V».