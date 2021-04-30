Як Україна вакцинує китайських громадян від COVID?

На цьому тижні громадяни Китаю, які проживають в Україні, масово отримали щеплення від коронавірусу. Вакцинація китайської діаспори відбувалась у Києві, Харкові та Одесі. Які причини такої активної вакцинальної кампанії для іноземців, і скільки це коштувало?

Різна кількість вакцин

Незважаючи на те, що за темпами вакцинації своїх громадян Україна пасе задніх, як у Європі, так і у світі, вона готова спрямувати 1000 доз вакцин CoronaVac для щеплення китайських громадян. Таку кількість вакцин у коментарі Радіо Свобода озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, додавши, що вакцини передбачені, здебільшого, для дипломатів, а також співробітників дипломатичних місій.

«При зустрічі першої партії вакцини з КНР посол звернувся до нас з проханням провести вакцинацію представників посольства і діаспори. Коли ми формуємо на оперативному штабі цільові групи, які відповідно до дорожньої карти повинні вакцинуватись, ми розглядаємо різні варіанти. Ми розуміли, що в нас є залишок однієї тисячі доз вакцини, є звернення посольства Китаю», – сказав Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Щоправда, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк «збільшив» цю кількість на 500 доз.

«У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною COVAX (надані Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX – ред.) на території України. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки напевно. Є 1 500 доз. Є рішення – ми його виконуємо», – розповів він у коментарі Радіо Свобода.

Значно менші цифри вакцинації громадян КНР назвав в інтерв’ю Радіо Свобода член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. За його словами, мова йде про три сотні китайців.

«Було звернення посольства КНР до МОЗ, аби забезпечити проведення щеплення 300 громадян цієї держави, які перебувають на території України, вакциною CoronaVac.

Не думаю, що така кількість якось позначиться на дефіциті вакцин

Не думаю, що така кількість якось позначиться на дефіциті вакцин. Тим більше, що ми маємо вакцину південно-корейського виробника від AstraZeneca і, за нашою інформацією, в багатьох регіонах небагато охочих людей віком від 65 років і старше, які виявили бажання щепитися», – наголосив імунолог.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вакцинацію іноземців «нормальною міжнародною практикою». Про це він заявив в інтерв’ю, яке вийде в ефір 1 травня:



«Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів.

Але дійсно деякі країни, у яких є надлишок своїх вакцин, постачають їх... Ви згадали Китай. Є й інша країна, яка пригнала літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів та громадян їхніх, які живуть в Україні, які, не знаю, на консульському обліку стоять. Я не втручатимуся, як вони визначатимуть. Зараз така ситуація у світі, що кожен викручується, як може», – наголосив міністр закордонних справ.

Ціна питання

Головний санітарний лікар України запевнив, що громадяни Китаю роблять щеплення за власний кошт, крім цього жодного тиску на МОЗ з боку посольства не було.

Те, що китайці платять за укол з власної кишені, підтвердили у Печерській районній державній адміністрації Києва. У відповідь на інформаційний запит Радіо Свобода чиновники зазначили, що «послуги лікувального закладу щодо вакцинації оплачуються представниками китайської діаспори згідно з тарифами, затвердженими в установленому порядку».

Водночас Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу, шеф-редактор видання «SilkBride.info», яке досліджувало тему щеплення китайських громадян, зазначає, що точної інформації про вартість вакцини, і хто за неї платить, наразі немає. Адже під формулюванням «послуги щодо вакцинації» слід розуміти лише ціну працю медичного персоналу.

«За нашими підрахунками, китайські громадяни не платять за вакцину. Фактично її придбала українська держава за бюджетні гроші. Це дуже дивна ситуація», – наголосив політолог в інтерв’ю Радіо Свобода.

Хаос або сумнівні оборутки?

На думку Володимира Головка, суперечливі відомості щодо вакцинації китайських громадян пояснюються двома чинниками: або державним безладом, або свідомими корупційними махінаціями.

Анонімне джерело у МОЗ повідомило нам, що з боку посольства був сильний тиск на міністерство, повֹֹ’язаний з наданням другої партії вакцини

«Або чиновники не володіють інформацією, або намагаються щось приховати. Анонімне джерело у МОЗ повідомило нам, що з боку посольства був сильний тиск на міністерство, повֹֹ’язаний з наданням другої партії вакцини CoronaVac. Виглядає так, що МОЗ пішло на поступки», – зауважив Володимир Головко.

29 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці анонсував прибуття ще 500 тисяч доз китайської вакцини, які Київ має отримати у п’ятницю ввечері.

За словами Володимира Головка, всю цю ситуацію можна було б списати на хаос і метушню у медичному відомстві. Якби не один цікавий факт: з’явилась інформація про постачання вакцини CoronaVac до Молдови.

Спочатку ця країна закуповувала вакцину за 15 доларів за дозу. Після переговорів, молдовські урядовці добились знижки за 13,5 доларів за дозу. Україна платить 18 доларів за дозу. Виходить різниця у 4, 5 доларів. Де вони «розчинилися» для України, мають пояснити можновладці, наголошує експерт.