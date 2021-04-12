Китайська вакцина CoronaVac вирушила в регіони – Степанов

Китайську вакцину CoronaVac почали передавати в регіони, повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області», – повідомив міністр.

За його словами, щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Степанов додав, що CoronaVac «успішно використовують у багатьох країнах світу».

Як повідомив раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко, щеплення китайською вакциною CoronaVac в Україні має розпочатися у вівторок, 13 квітня.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення почали робити вакциною Covishield.

За даними МОЗ, Україна на сьогодні має домовленості на поставку таких вакцин:

Sinovac – два мільйони (215 тисяч доз вже в Україні);

Novavax – 10 мільйонів доз, поставки у липні;

Covishield – два мільйони, з них 500 тисяч доз уже в Україні, а ще півтора мільйона прибудуть у квітні-травні, щоб був повністю закритий цей контракт;

Pfizer – 10 мільйонів доз вакцин, які будуть поставлені протягом 2021 року;

Вакцини від глобальної ініціативи COVAX – підтвердження на 8 мільйонів доз.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні зробили щеплення понад 378 тисяч людей.