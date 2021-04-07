МОЗ планує робити 6 млн щеплень на місяць, щоб до кінця року вакцинувати більшість населення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду висловив упевненість, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати, або ж принаймні дати можливість вакцинуватись 70% українців. За його словами, медична система України готова до такого навантаження.

«Щоб охопити 70% населення щепленням до кінця року – це майже шість мільйонів щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так, але тільки якщо до цього процесу будуть долучені всі голови ОДА та очільник органів місцевого самоврядування», – наголосив Степанов.

Він перерахував домовленості на поставку вакцин, які наразі має Україна.

Novavax – 10 мільйонів доз, поставки у липні;

Covishield – два мільйони, з них 500 доз уже в Україні, а ще півтора мільйона прибудуть у квітні-травні, щоб був повністю закритий цей контракт;

Sinovac – два мільйони, з них 215 тисяч доз вже в Україні;

Pfizer – 10 мільйонів доз вакцин, які будуть поставлені протягом 2021 року;

вакцини від глобальної ініціативи COVAX – підтвердження на 8 мільйонів доз.

Загалом Україна вже забезпечена на рівні договорів 32 мільйонами доз, сказав міністр.

Від початку кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей, двоє отримали другу дозу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, з них 35 498 людей померли.