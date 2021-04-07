Адаптивний карантин працює, потреби в тотальному локдауні немає – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 7 квітня, заявив, що адаптивний карантин працює, і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

Він подякував місцевим органам самоврядування, більшість із яких відповідально поставилися до карантинних обмежень.

«По деяких регіонах після запровадження «червоного» рівня епідеміологічної безпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу. Фіксується зменшення кількості хворих та навантаження на лікарні. Якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до «помаранчевої» зони», – сказав Шмигаль.

Та попри точкове покращення у деяких областях, ситуація в більшості регіонів залишається напруженою, наголосив Шмигаль. Тож необхідно дотримуватись усіх обмежень, поки триває загальнонаціональна кампанія з вакцинації, додав він.

Система, що базується на «кольорових» рівнях загрози була вперше запроваджена восени 2020 року, відновила чинність із 24 лютого, коли в Україні оголосили так званий адаптивний карантин: карантинні обмеження запроваджуються по регіонах залежно від епідемічної ситуації. Наразі чинність адаптивного карантину передбачена на термін до 30 квітня.

На цей час «червоний» рівень запроваджений із 26 лютого в Івано-Франківській області, з 1 березня в Чернівецькій області, з 3 березня в Житомирській області, з 8 березня в Закарпатській області.

Крім того, в Києві з 20 березня за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій уже запроваджені власні карантинні обмеження, максимально наближені до обмежень «червоного» рівня. Вони мали діяти до 9 квітня. Про них оголосили попередніми днями саме з метою уникнути переходу столиці на «червоний» рівень, але ситуація погіршилася швидше, ніж розраховували.

Від початку кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей, двоє отримали другу дозу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, з них 35 498 людей померли.