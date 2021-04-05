Локдаун у Києві: відсьогодні столиця запроваджує транспортні обмеження, закривають школи і садки

Відсьогодні Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.

Водночас на час локдауну муніципальні парковки, на майданчиках «Київтранспарксервіс», будуть безкоштовними.

Раніше керівників підприємств попросили організувати роботу співробітників дистанційно, а бо відправити їх у відпустку. Влада Києва запевнила, що вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Усього за період пандемії в Києві, який нині перебуває у «червоній зоні», виявили понад 167 тисяч випадків COVID-19, померли більш ніж 3,5 тисячі людей.