Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
05 квітня 2021, Київ 07:10
Новини | Коронавірус

Локдаун у Києві: відсьогодні столиця запроваджує транспортні обмеження, закривають школи і садки

Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня

Відсьогодні Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.

Водночас на час локдауну муніципальні парковки, на майданчиках «Київтранспарксервіс», будуть безкоштовними.

Раніше керівників підприємств попросили організувати роботу співробітників дистанційно, а бо відправити їх у відпустку. Влада Києва запевнила, що вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Усього за період пандемії в Києві, який нині перебуває у «червоній зоні», виявили понад 167 тисяч випадків COVID-19, померли більш ніж 3,5 тисячі людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG