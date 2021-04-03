Карантин у Києві: КМДА звернулася у поліцію через продаж у мережі спецперепусток на транспорт

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся у поліцію через оголошення щодо продажу в мережі спецперепусток для проїзду у столичному громадському транспорті.

У департаменті наголошують, що спецквитки видаються безкоштовно тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність міста.

«Це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо», – заявили у КМДА.

Київ із 5 квітня запроваджує більш суворі карантинні обмеження через зростання захворюваності та смертності, пов’язані з COVID-19. До 16 квітня закриваються школи і дитсадки. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, весь громадський транспорт, включно з метро, працюватиме за спецперепустками.