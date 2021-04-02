Кличко про підтримку бізнесу: «Це відповідальність центральної влади»

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що підтримка бізнесу під час карантину – це відповідальність центральної влади. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE.

«Я хотів би, щоб ми не в популізмі працювали. Взагалі підтримка бізнесу, за досвідом різних країн, – це, в першу чергу, відповідальність центральної влади. Перекладати такий тягар на місцеву владу… це нечесно, несправедливо», – зазначив Кличко.

Мер столиці додав, що у багатьох іноземних країнах виплати бізнесу під час карантину здійснює уряд.

«Ми будемо робити все. Відповідно до наших можливостей і можливостей нашого бюджету, для того, щоб підтримати бізнес. Це вкрай важливо», – зауважив Кличко.

30 березня Верховна Рада підтримала виплати робітникам і підприємцям, які постраждали через карантин. Виплати розраховані також на фізичних осіб-підприємців, економічна діяльність яких тимчасово зупинена.

З державного бюджету планують виплачувати вісім тисяч гривень. Органи місцевого самоврядування самі можуть визначати розмір допомоги.