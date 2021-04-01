В Одесі підприємці вимагали рівних карантинних умов для бізнесу

Одеські підприємці 1 квітня вийшли на протест з вимогою дозволити непродовольчим ринкам працювати із дотриманням карантинних вимог та зробити карантин рівним для всіх – або працюють всі, або ніхто. Як передає кореспондент Радіо Свобода, із цими вимогами підприємці приїхали до Одеської обласної державної адміністрації.

Після переговорів з підприємцями керівництво області заявило, що карантинні обмеження і розподіл на «червоні», «помаранчеві», «зелені» зони ухвалюються на рівні уряду, тому єдине, що може зробити обласна влада – передати побажання підприємців в Кабінет міністрів.

Також у ОДА заявили, що скерують до всіх об’єднаних територіальних громад звернення із обіцянкою не збирати земельний податок, якщо оренду для підприємців знизять на ту ж суму. Також у конфліктних ситуаціях із адміністраціями ринків та керівництвом торгівельних центрів підприємцям пообіцяли підтримку ОДА. За словами багатьох учасників акції, їм доводиться в повному обсязі платити і за оренду, і за комунальні послуги.

Крім того, відбувся автопробіг, в якому взяли участь близько сотні автівок. Підприємці вимагали дозволити непродовольчим ринкам працювати в «червоній зоні», обурюючись тим, що непродовольчими товарами і так фактично вільно торгують у мережах гіпермаркетів.

«Карантин вибірковий. Одному виду бізнесу можна працювати, іншому – ні. Деякі види бізнесу не можуть працювати в онлайні і бути конкурентоспроможними. Це бюджети, це неготовність онлайн-маркетплейсів до додаткових двох мільйонів користувачів. Ми хочемо знайти золоту середину, щоб бізнес міг працювати, дотримуючись карантинних вимог», – заявив один з організаторів акції, голова «Всеукраїнської професійної асоціації підприємців» Борис Емельдеш.

Рік тому після аналогічного автопробігів по всій Україні влада ухвалила адаптивний карантин – підприємці приїхали із протестами до уряду. Цього разу акція проходить тільки в Одесі, тому що «червоні зони» вводять по регіонах, каже Емельдеш.

Як розповіла Радіо Свобода одна з учасниць акції, власниця меблевого магазину на одному з непродовольчих ринків Ірина Делягіна, за останній рік продажі впали приблизно на 60%.

«В нас є сайт, але його треба розкручувати, це робота не на один місяць. Але робота із клієнтом все одно відрізняється – люди звикли ходити і дивитись меблі, перевіряти їх, щупати руками. Наш потенційний клієнт йде до «Епіцентру» – там меблі також продають», – каже пані Ірина.

В акції в Одесі взяли участь представники ринків «Союз», «Сьомий кілометр», «Селянка», «Китайський», «25 Сіті» та інші.